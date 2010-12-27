МЧС по Петербургу предупреждает о гололедице

В Санкт-Петербурге в пятницу синоптики обещают гололедицу и сильный ветер.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает, что 27 октября на дорогах города будет гололедица. В пятницу ожидается ветер восточный, юго-восточный ночью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха -2 градуса, а днем 0; +2 гадуса.

МЧС дает несколько рекомендаций участникам дорожного движения и населению:

1. Заблаговременно включать указатели поворотов, а если нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигать стоп-сигналами.

2. Стоит повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой управляет неосторожный или неопытный водитель.

3. Также стоит удерживать увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция - 15 м.

4. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов необходимо проявить повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля.