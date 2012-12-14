Петербуржцам придется достать зонты 11 мая

В городе весь день будут лить кратковременные дожди. Зато воздух прогреется до +16 градусов.

В среду, 11 мая, петербургское небо затянет тучами, периодически будут лить кратковременные дожди. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Столбики термометров покажут +14...+16 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. А в Ленобласти ожидается облачная погода. К обеду небо затянет тучами, прогремит гром, засверкают молнии, пройдет дождь.

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