Майская гроза и кратковременные дожди обещают синоптики 11 мая в Ленобласти

На востоке ночью похолодает до -2 градусов. Но днем воздух прогреется до +18 градусов.

В среду, 11 мая, в Ленобласти ожидается облачная погода. К обеду небо затянет тучами, прогремит гром, засверкают молнии, пройдет дождь. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В темное время суток подует южный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Но уже днем он усилится до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов. На востоке региона подморозит до -2 градусов. Утром станет теплее, столбики термометров покажут +13...+18 градусов.

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