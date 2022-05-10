В Ленобласти местный житель 9 мая сжег знамя Победы

По факту случившего возбудили уголовное дело.

Накануне, 9 мая, во Всеволожском районе Ленобласти неизвестный сжег знамя Победы. Личность хулигана устанавливается. Об этом сообщили на портале 78.ru.

В понедельник утром председатель СНТ "Юбилейное-Ручьи" обратился в полицию. Он рассказал стражам порядка, что ночью со здания правления кто-то снял знамя Победы и надругался над ним.

Прибывшие на место случившегося правоохранители нашли флаг России со знаком "Z" в виде георгиевской ленты и надписью "Своих не бросаем" на земле. От него остались лишь куски ткани и пепел. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Злоумышленника, который теперь проходит по статье "Надругательство над государственным флагом РФ" уже разыскивают.

Ранее на Piter.tv: петербуржец прыгал по капоту полицейской машины 9 мая.

Фото: Piter.tv