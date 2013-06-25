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25 молодых семей получили документы от квартир в доме на Рижском
Сегодня, 8:41
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25 молодых семей получили документы от квартир в доме на Рижском

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По программе "Молодёжи – доступное жильё" можно купить квартиру в рассрочку на 10 лет или по льготной цене.

Губернатор Александр Беглов вручил документы от квартир 25 семьям, участвующим в программе "Молодёжи – доступное жильё". Новоселы в ближайшее время смогут заселиться в дом на Рижском проспекте, где была проведена реконструкция. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Во время капремонта в доме заменили межэтажные перекрытия и кровельные конструкции, восстановили внешний облик здания и укрепили фундамент. Также были проложены новые инженерные лифты и установлены лифты.

По программе "Молодёжи – доступное жильё" можно купить квартиру в рассрочку на 10 лет или по льготной цене.

В доме на Рижском проспекте 180 квартир, 25 из них перейдут молодым семьям.

Ранее стало известно, что более 100 молодых семей Петербурга получат квартиры в доме XIX века на Васильевском острове.

Фото: pexels

Теги: квартиры, молодые семьи, рижский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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