Более 100 молодых семей Петербурга получат квартиры в доме XIX века на Васильевском острове

Когда-то дом предназначался для размещения священнослужителей.

Более ста молодых семей получат квартиры в доме на 9-й линии В.О., 46. Сейчас в здании начался капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Квартиры предоставят участникам целевой программы "Молодежи – доступное жилье". В доме заменят аварийные перекрытия, отремонтируют фундамент, фасады, кровлю и инженерные сети. В квартирах пройдет перепланировка и внутренняя отделка. Ожидается, что семьи смогут заехать в 2024 году.

Четырехэтажный дом на Васильевском острове был построен в 1875 году. Изначально он предназначался для постоянного проживания причта. Часть помещений сдавалась внаем. На третьем этаже многие годы располагалась частная гимназия и реальное училище Г.А. Видемана.

На улучшение жилищных условий для 15,5 тысячи семей в 2022-2024 году из городского бюджета планируется выделить 57,2 млрд рублей.

Фото: citywalls.ru