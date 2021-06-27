В Петербурге 24 июня воздух прогреется до +23 градусов

Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В субботу, 24 июня, температура воздуха поднимется до +23 градусов в Петербурге. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Погоду в Северной столице и Ленобласти сформирует фронтальный раздел, который вытянулся через регион в широтном направлении. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в городе +21…+23 градусов, по области +19…+24 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Завтра, 25 июня, характер погоды и температурный фон практически не изменятся.

Ранее на Piter.TV: за четверг в Шлиссельбурге выпало в 54 раза больше осадков, чем в Петербурге.

Фото: Piter.TV