За четверг в Шлиссельбурге выпало 54 раза больше осадков, чем в Петербурге

Это явление связано с локальным распределением дождей над городом и областью.

В четверг, 23 июня, на территории Северной столицы выпало 0,5 мм осадков, в то время как в соседнем Шлиссельбурге зафиксировано 27 мм, то есть, в 54 раза больше. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леусв своём Telegram-канале.

Синоптик привёл и другую статистику, согласно которой в посёлке Воейково Всеволожского района Ленобласти выпало 8 мм осадков. Осадки в Шлиссельбурге составили около 40% от месячной нормы июня.

По словам Леуса, это явление связано локальным распределением дождей над двумя регионами.

Ранее мы сообщили о том, что гроза не собирается покидать Петербург 23 июня.

Фото: Piter.TV