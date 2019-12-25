Гроза не собирается покидать Петербург 23 июня

В течение дня ожидается ухудшение погодных условий.

В пятницу, 23 июня, жителям Северной столицы не стоит ждать возвращения безоблачного неба: пришедшие в город грозы и шторм пока не намерены отступать, поскольку город продолжает находиться под влиянием северной периферии циклонического вихря. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Днём в городе пройдут дожди и грозы. Столбики термометров в Петербурге покажут от +21 до +23 градусов, в Ленобласти от +19 до +24. Порывы северо-западного ветра составят от 4 до 9 м/с, при грозе они усилятся. Атмосферное давление будет повышаться и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Согласно информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в течение дня ожидается ухудшение погодных условий. Местами пройдут ливни и град.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 22 июня зафиксировали +29,2 градуса.

Фото: Piter.TV