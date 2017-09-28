В Петербурге 22 июня зафиксировали +29,2 градуса

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что на центральной городской метеостанции 22 июня было зафиксировано +29,2 градусов.
В других районах Петербурга, например на юге в Пулково было +30 градусов и выше. Однако, как отметил синоптик Михаил Леус, за 2 часа температура опустилась более чем на 6 градусов
Также с 18:00 22 июня до 18:00 23 июня объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за ожидаемого сильного ветра, дождя и грозы.
Фото: Piter.tv
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