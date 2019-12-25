В Петербурге 16 июня воздух прогреется до +25 градусов

Сегодня город на Неве останется под влиянием антициклона, который сохранит солнечную и сухую погоду.

В Петербурге в воскресенье, 16 июня, будет солнечно, сухо и тепло. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.

Сегодня город на Неве останется под влиянием антициклона, который сохранит солнечную и сухую погоду. При этом он развернет воздушные потоки в атмосфере на южные румбы, что поспособствует росту дневных температур.

Температура воздуха в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленобласти +21…+26 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление изменится мало и составит 764 миллиметра рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 17 июня, ожидаются кратковременные дожди и +26…+28 градусов.

Фото: Piter.TV