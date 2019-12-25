До 15 сентября в связи с работами по реконструкции теплосети будет ограничено движение по улице Жукова и Чичуринскому переулку.

В среду, 20 мая, стало известно о том, что в Петербурге 22 мая вступят в силу новые ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе в Государственной административно-технической инспекции.

По данным ведомства, с 22 мая по 14 июля будет закрыт проезд по Таврической улице на участке между Суворовским проспектом и Кирочной улицей из-за реконструкции газопровода. Отмечается, что работы проводит ООО "ЕвроГазСтрой". Водителей просят объезжать участок по Кирочной, Суворовскому и Тверской улице.

Кроме того, до 29 июня ремонтные работы проведут на отрезке Шлиссельбургского проспекта.

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