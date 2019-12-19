Утвержден проект второго кампуса Университета ИТМО в Пушкинском районе

Разработкой проекта занялось "Архитектурное бюро "Студия 44".

В Петербурге утвердили проект нового кампуса Университета ИТМО в Пушкинском районе. Заседание по этому поводу Градостроительный совет Северной столицы провел еще 8 мая, а одобрили проект на днях, сообщили в пресс-службе КГА.

Известно, что кампус обустроится в городе-спутнике Южном, на территории между железной дорогой и Киевским шоссе, разработкой проекта занялось "Архитектурное бюро "Студия 44" по заказу "Хайпарка ИТМО". Пешеходную связь с городом в кампусе наладят посредством создания бульвара на севере территории, общежития рассредоточат вдали от железной дороги. Учебный корпус и общежития свяжут крытой студенческой улицей. Сам корпус включит в себя четыре учебных блока, а также музей, медблок, клуб и столовую-фудкорт. В здании появится и библиотека с большим читальным залом, а также многоступенчатый конференц-зал.

Ранее мы рассказывали, что парк возле Всеволожского центра культуры и досуга будет благоустроен.

Фото: Архитектурное бюро "Студия 44"