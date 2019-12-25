Парк возле Всеволожского центра культуры и досуга будет благоустроен

На работы выделено 45 миллионов рублей.

Парк возле МАУ "Всеволожский центр культуры и досуга" будет благоустроен. Соответствующую закупку разместила администрация этого района Ленинградской области.

Здесь появятся игровые площадки для детей разного возраста, зона воркаут. Газоны парка обретут новый вид. Для удобства отдыха здесь поставят 45 скамеек и деревянную беседку.

Как предполагается, работы продлятся два месяца. Завершиться они должны к 25 июля текущего года.

Заявки от компаний, желающих принять участие в аукционе на право осуществить проект, принимаются до 18 мая.

Как сообщало ранее Delovoe.tv, в Тихвине построят новую спортплощадку к лету.

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