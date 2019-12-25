В Петербурге 22 июля воздух прогреется до +22 градусов

Будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди.

Сегодня, 22 июля, погоду в Северной столице продолжит формировать малоподвижный циклонический вихрь. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели останутся ниже климатической нормы.

Столбики термометров покажут +20…+22 градусов, по Ленобласти +18…+23 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 23 июля, температура и характер погоды почти не изменятся.

Ранее на Piter.TV: петербуржцев ждут прохладные выходные с кратковременными дождями.

Фото: Piter.TV