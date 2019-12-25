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В Петербурге 22 июля воздух прогреется до +22 градусов
Сегодня, 9:00
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В Петербурге 22 июля воздух прогреется до +22 градусов

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Будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди.

Сегодня, 22 июля, погоду в Северной столице продолжит формировать малоподвижный циклонический вихрь. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале. 

Будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели останутся ниже климатической нормы.

Столбики термометров покажут +20…+22 градусов, по Ленобласти +18…+23 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 23 июля, температура и характер погоды почти не изменятся.

Ранее на Piter.TV: петербуржцев ждут прохладные выходные с кратковременными дождями.

Фото: Piter.TV

Теги: кратковременные дожди, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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