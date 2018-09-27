Петербуржцев ждут прохладные выходные с кратковременными дождями

Температура воздуха будет стабильной и составит +20…+22 градуса.

В выходные, 22 и 23 июля, погода в Северной столице будет прохладной, в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Такой неутешительный прогноз озвучил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Специалист напомнил, что город обходится без осадков 3 дня подряд. Это происходит из-за влияния западного ветра, который не дает образовываться облакам над Финским заливом. Температура воздуха будет стабильной и составит +20…+22 градуса.

В соседней Ленобласти столбики термометра покажут +17…+22 градусов, добавил Колесов.

Ранее мы сообщили о том, что в конце рабочей недели погода в Петербурге останется прохладной.

Фото: Piter.TV