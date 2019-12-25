В конце рабочей недели погода в Петербурге останется прохладной

Столбики термометров в течение дня покажут +19…+21°, по Ленобласти +17…+22°.

В пятницу, 21 июля, погода в Северной столице практически не изменится по сравнению со вчерашним днём. ОБ этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Город по-прежнему окутывают поля дождевых облаков и относительно холодные воздушные массы по периферии циклона с центром над Архангельской областью. Столбики термометров в течение дня покажут +19…+21°, по Ленобласти +17…+22°.

Порывы западного ветра составят 5–10 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV