В конце рабочей недели погода в Петербурге останется прохладной

В пятницу, 21 июля, погода в Северной столице практически не изменится по сравнению со вчерашним днём. ОБ этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.
Город по-прежнему окутывают поля дождевых облаков и относительно холодные воздушные массы по периферии циклона с центром над Архангельской областью. Столбики термометров в течение дня покажут +19…+21°, по Ленобласти +17…+22°.
Порывы западного ветра составят 5–10 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.
Фото: Piter.TV
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