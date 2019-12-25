Ветер в этот день разгонится до 15 метров в секунду.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что в среду в Петербурге ожидается гроза с прохладой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной столице.

Горожан просят быть аккуратнее, потому что в городе ожидаются порывы ветра, которые могут достигать 15 метров в секунду. При этом столбики термометра в среду достигнут 24 градусов.

МЧС рекомендуют петербуржцам во время грозы и сильного ветра убрать вещи с балкона и закрыть окна. Водителей просят поставить машину в гараж, в случае его отсутствия – вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее мы сообщали о том, что понедельник стал самым жарким днем июля в Петербурге.

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