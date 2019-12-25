Мокрый снег и аномальный холод ожидаются в Петербурге в среду

Температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Минувшей ночью в Петербурге были зафиксированы первый заморозки. Минимальная температура воздуха опустилась до -0,9 градусов. Днем 21 октября будет не намного теплее. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня влияние на погоду в городе окажет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Небо постепенно затянут плотные облака, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температурный фон в этот день будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров поднимутся до +3…+5 градусов. В Ленобласти ожидается +1…+6 градусов. Атмосферное давление будет падать и к вечеру вернется в норму, составив 760 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что с утра Петербург накрыл густой туман.

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