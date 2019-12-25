С утра Петербург накрыл густой туман

Также с утра столбик термометра находится на отметке -1..+1 градусов.

Утром 21 октября Петербург накрыл густой туман. В 7:00-8:00 из-за пелены не было видно даже близлежащих домов.

Туман наблюдается в нескольких районах города. Несмотря на всю красоту это природного явления, водителям и пешеходам сегодня нужно быть внимательнее на дорогах.

В МЧС во время тумана советуют при возможности отказаться от поездки на личном авто, а в случае, если все же придется ехать по трассе, важно не забывать включать фары. Также с утра столбик термометра находится на отметке -1..+1 градусов.

Фото: Piter.tv