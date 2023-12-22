В Петербурге 2024 год станет Годом СПбГУ

В Санкт-Петербургском государственном университете предлагается более 400 основных образовательных программ.

В Северной столице 2024 год объявили Годом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский в своем tg-канале.

СПбГУ сегодня — свыше 26 тысяч учащихся, более 500 основных и 800 дополнительных образовательных программ, преподавание 100 с лишним языков мира, свои центры искусственного интеллекта и робототехники, а также уникальная для России онлайн-школа. Пусть праздничный год даст вузу новые стимулы для развития. Александр Бельский, председатель ЗакСа

В этом году университет отмечает свое 300-летие. СПбГУ был основан 28 января (8 февраля) 1724 года по указу Петра I об учреждении Университета и Российской академии наук.

В Санкт-Петербургском государственном университете предлагается более 400 основных образовательных программ на всех уровнях и более 800 дополнительных программ. Ученые СПбГУ активно занимаются исследованиями в различных областях знаний. На базе вуза функционирует Научный парк, включающий 23 ресурсных центра, где проводятся научные и инновационные проекты.

Ранее на Piter.tv: мемориальную доску филологу Людмиле Вербицкой установят на здании СПбГУ.

Фото: Piter.tv