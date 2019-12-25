В Петербурге 200 тысяч пожилых горожан пользуются картой "Серебряный возраст"

Петербуржцы старшего поколения активно осваивают единую карту горожанина.

Около 200 тыс. жителей Санкт-Петербурга старшего поколения стали пользователями единой карты петербуржца "Серебряный возраст". Программа не имеет аналогов в России и входит в число городских инициатив по поддержке пожилых граждан, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам губернатора Александра Беглова, забота о людях старшего поколения — одно из десяти ключевых направлений развития Петербурга до 2030 года. Карту можно использовать как современный банковский инструмент, а также для участия в культурных и социальных проектах.

С 1 марта 2025 года владельцы карт "Серебряный возраст" могут получить электронный сертификат номиналом 1,5 тыс. руб. для приобретения билетов в 39 крупнейших музеев города.

За восемь месяцев действия программы этой возможностью воспользовались более 112 тыс. человек. Общая сумма приобретенных билетов составила 21 млн руб.

Фото: Piter.tv