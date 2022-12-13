В Петербурге 1 марта зазвучат сирены: проведут проверку систем оповещения

В Петербурге 1 марта прозвучат сирены – в городе проверят системы оповещения. Об этом 16 февраля рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи.
Так, с 10:35 до 10:45 по всему городу будут включены электромеханические и электронные сирены, уличные громкоговорители и средства оповещения отдельных организаций.
Проверка будет проходить в следующем порядке:
— 10:35-10:37 — передача сообщения о начале комплексной проверки;
— 10:40-10:43 — подача предупредительного сигнала "Внимание всем!";
— 10:43-10:45 — передача проверочных сигналов и информации через радио и телевидение.
Ранее в Петербурге уничтожили 280 зараженных кенийских роз. По результатам лабораторных исследований, подтверждено наличие в срезанных цветах жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – томатного трипса.
Фото: Phxere
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