В Петербурге 1 июля поднимут стоимость электричества

Жителям предложат три тарифа.

В городе на Неве планируют повысить стоимость электричества в следующем году. Уже готов проект новой тарификации электричества, который разработали в Смольном. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Сергея Дрегваля.

План поможет индексировать переплату бизнеса за население региона. Изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Стоимость киловатт-часа будет меняться в зависимости от объема месячного потребления электричества. Цены будут находиться в трех диапазонах. Самый бюджетный тариф, где расход доходит до 6,4 тысячи киловатт, равняется 6,19 рубля. Средний тариф дороже на 1 копейку, а возможный потолок потребления по нему составляет 11,5 тысячи киловатт. Самый дорогой тариф составляет 9,98 рубля, он не имеет предела.

Ранее на Piter.tv: стоимость проезда на электричках в Ленобласти поднимут с 1 января.

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