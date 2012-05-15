Стоимость проезда на электричках в Ленобласти поднимут с 1 января

В Ленинградской области тариф "Стандарт" с 1 января будет составлять 42 рубля 42 копейки за первые 14 километров вне зависимости от дальности поездки.

Стоимость проезда в пригородных поездах, курсирующих по территориям Ленинградской и Псковской областей, а также по Республике Карелия, вырастет в следующем году. Тарифы изменятся с 1 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

В Ленобласти тариф "Стандарт" обойдется в 42 рубля 42 копейки за первые 14 километров вне зависимости от дальности поездки и 3 рубля 3 копейки за каждый последующий километр после 14-го. Поездка на "Ласточке" будет стоить 50 рублей 12 копеек за первые 14 км вне зависимости от дальности поездки и 3 рубля 58 копеек за каждый последующий километр после 14-го.

В Карелии проезд обойдется в 35 рублей за первые 10 км вне зависимости от дальности поездки и 3 рубля 46 копеек за каждый последующий километр после 10-го.

С 1 января в Псковской области будет установлен тариф в размере 36 рублей 40 копеек за первые 10 километров поездки. За каждый последующий километр после 10-го будет взиматься плата в размере 3 рубля 64 копейки.

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Фото: Telegram / СПб-Главный