Антициклон избавил Петербург от дождей 1 августа

Воздух прогреется до +20 градусов.

Петербург смог избавиться от дожей в субботу, 1 августа, благодаря гребню антициклона. Как рассказал в Facebook ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус, целый день облачность будет переменной, но обойдется без осадков.

По словам Леуса, солнечные лучи смогут лучше прогреть воздух, чем в предыдущие дни. В субботу температура воздуха составит +18...+20 градусов, по области ожидается от +16 до +21 градуса. Ветер придет с северо-востока и разгонится до 10 метров в секунду, атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

Ранее синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге в августе.

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