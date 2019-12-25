Колесов рассказал о погоде в Петербурге в августе

В августе будет в районе +18..+23 градусов.

Синоптик предупредил жителей Петербурга и Ленобласти об умеренно теплом августе, который, как и июль, запомнится переменной облачностью с дождями. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Синоптик отметил, что это лето очень похоже на прошлое. В июне было также жарко, а июль стал прохладным. Но при этом конец июля обещает быть теплым, так как циклон сменит антициклон, который прогреет воздух до +26..+27 градусов. Но после 3-4 дней тепла снова придут дожди.

Что касается августа, то согласно предварительному прогнозу, температура воздуха будет положительной и превышать 0,5-1,5 градуса от нормы.

Август должен быть относительно теплым, будет не очень много осадков. Ожидаются кратковременные ливневые дожди. Александр Колесов

В августе будет в районе +18..+23 градусов, в некоторые дни столбик термометра будет подниматься до +24..+28 градусов.

Последний рабочий день недели в Петербурге будет дождливым.

Фото: Piter.TV