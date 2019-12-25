Последний рабочий день недели в Петербурге будет дождливым

Воздух в городе прогреется до +20 градусов.

В пятницу, 24 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Однако синоптики просят горожан не забывать дома зонты в этот день, так как возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночное время столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов. Ветер будет дуть с юга, юго-запада со скоростью 1-3 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 756 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что за полгода петербургские дорожники выполнили план по нанесению разметки более чем на 70%.

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