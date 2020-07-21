За полгода петербургские дорожники выполнили план по нанесению разметки более чем на 70%

Срок окончания работ намечен на конец сентября, однако солнечная погода позволила ускорить темпы.

План по нанесению дорожной разметки на петербургские магистрали за первое полугодие 2020 года выполнен уже на 70 с небольшим процентов. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что высоких показателей удалось достичь благодаря хорошей погоде и работе подрядчиков, не прекращающейся даже ночью. Разметка, сигнализирующая о парковках для маломобильных граждан, наносится на асфальт вручную и застывает примерно за час. Смесь состоит из холодного пластика и мельчайших стеклошариков, которые создают светоотражающий эффект и позволяют увидеть знаки в темное время суток. От краски в Дирекции по организации дорожного движения постепенно отказываются из-за ее недолговечности: краска держится лишь три месяца, тогда как пластиковая смесь – около года.

Покрытие, готовящееся к рисованию разметки, должно быть чистым и сухим, поэтому дорожники ловят для работ солнечные дни. Текущим летом погода позволила выполнить большую часть работ, хотя срок окончания нанесения разметки намечен на 30 сентября. На работы выделено около 800 млн рублей.

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