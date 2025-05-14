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В Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села

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На расчистку дороги выехала бригада в составе двух человек и одной единицы техники.

В Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села. Об этом сообщили в прес-службе республиканского ГУ МЧС России.

Инцидент произошел утром 14  мая. На автодорогу Гуниб - Цуриб сошла скальная порода. Без транспортного сообщения остались более 14 тысяч человек, проживающих в 53 населенных пунктах. На расчистку дороги выехала бригада в составе двух человек и одной единицы техники. Всего привлечено от РСЧС четыре человека и две единицы техники. 

Ранее мы сообщали, что в Якутске загорелся магазин электротоваров.

Видео: Администрация Чародинского района

Теги: дагестан, дорога, обвал скалы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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