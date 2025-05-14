На расчистку дороги выехала бригада в составе двух человек и одной единицы техники.

В Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села. Об этом сообщили в прес-службе республиканского ГУ МЧС России.

Инцидент произошел утром 14 мая. На автодорогу Гуниб - Цуриб сошла скальная порода. Без транспортного сообщения остались более 14 тысяч человек, проживающих в 53 населенных пунктах. На расчистку дороги выехала бригада в составе двух человек и одной единицы техники. Всего привлечено от РСЧС четыре человека и две единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Якутске загорелся магазин электротоваров.

Видео: Администрация Чародинского района