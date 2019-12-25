В Петербурге 19 мая ожидаются дожди с грозами и до +26 градусов

В Ленобласти воздух прогреется до +29 градусов.

В среду, 19 мая, в Петербурге и Ленобласти будет тепло, но дождливо, передают синоптики. Так, в Северной столице столбики термометров покажут до +26 градусов, а в 47 регионе воздух прогреется до +29 градусов.

По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леус, погоду в Петербурге определит центральная часть циклонического вихря: ожидаются кратковременные дожди, местами пройдут грозы. В какой половине дня – предугадать пока сложно.

Восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду, во время грозы ожидается усиление ветра.

Также по словам синоптиков, май этого года станет самым дождливым за последние 18 лет.

Ранее мы писали, что спасатели выезжали на ликвидацию последствий грозы более 60 раз.

Фото: pixabay