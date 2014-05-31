В Петербурге 19 и 20 ноября состоится фестиваль книг "Piter is..."

Для посетителей проведут мастер-классы и встречи с авторами популярных книг.

В Петербурге проведут книжный фестиваль "Piter is…". Он состоится 19 и 20 ноября во Дворце культуры имени Кирова. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Для посетителей проведут мастер-классы и тренинги, встречи с авторами бестселлеров под музыку и атмосферу девяностых.

Добавим, что книжный фестиваль организуют при поддержке благотворительного фонда "Яркая жизнь". Все желающие смогут пожертвовать любую сумму для подопечных фонда – маленьких особенных детей и пожилых людей.

Ранее на Piter.tv: "Поющие мосты" закроют в ночь на 4 ноября под классическую музыку.

Фото: Pxhere