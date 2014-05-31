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В Петербурге 19 и 20 ноября состоится фестиваль книг "Piter is..."
Сегодня, 13:37
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В Петербурге 19 и 20 ноября состоится фестиваль книг "Piter is..."

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Для посетителей проведут  мастер-классы и встречи с авторами популярных книг.

В Петербурге проведут книжный фестиваль "Piter is…". Он состоится 19 и 20 ноября во Дворце культуры имени Кирова. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Для посетителей проведут  мастер-классы и тренинги, встречи с авторами бестселлеров под музыку и атмосферу девяностых.

Добавим, что книжный фестиваль организуют при поддержке благотворительного фонда "Яркая жизнь". Все желающие смогут пожертвовать любую сумму для подопечных фонда – маленьких особенных детей и пожилых людей.

Ранее на Piter.tv:  "Поющие мосты" закроют в ночь на 4 ноября под классическую музыку.

Фото: Pxhere

Теги: литература, фестиваль книг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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