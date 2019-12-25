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"Поющие мосты" закроют в ночь на 4 ноября под классическую музыку
Сегодня, 13:38
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"Поющие мосты" закроют в ночь на 4 ноября под классическую музыку

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На Дворцовый мост выведут лазерную инсталляцию.

В ночь на пятницу, 4 ноября, под классическую музыку в последний раз в этом году проведут шоу "Поющие мосты". В этот раз программу посвятят  шоу 105-летию газеты "Вечерний Санкт-Петербург". Об этом сообщил  вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

На Дворцовый мост выведут лазерную инсталляцию. Жители смогут насладиться классической музыкой, красотой вечернего города и эстетичным лазерным шоу.

Ранее на Piter.tv рассказали, куда сходить с ребенком на каникулах.

Фото: Piter.tv

Теги: дворцовый мост, куда сходить, поющие мосты, шоу
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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