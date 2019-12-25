"Поющие мосты" закроют в ночь на 4 ноября под классическую музыку

На Дворцовый мост выведут лазерную инсталляцию.

В ночь на пятницу, 4 ноября, под классическую музыку в последний раз в этом году проведут шоу "Поющие мосты". В этот раз программу посвятят шоу 105-летию газеты "Вечерний Санкт-Петербург". Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

На Дворцовый мост выведут лазерную инсталляцию. Жители смогут насладиться классической музыкой, красотой вечернего города и эстетичным лазерным шоу.

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Фото: Piter.tv