Жителей Петербурга предупредили о ветре и дожде 19 февраля

Днем температура воздуха поднимется до +5 градусов.

Во вторник, 19 февраля, в Петербурге ожидается облачная погода. Утром и днем в городе на Неве прогнозируют мокрый снег и дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Ожидается, что температура ночью опустится до минус 5 градусов. Днем она наоборот поднимется до плюс 5 градусов. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 м/с.

На дорогах образуется гололедица. Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Ранее мы писали, что два школьника решили испытать судьбу на тонком льду Невы.

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