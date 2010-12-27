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Жителей Петербурга предупредили о ветре и дожде 19 февраля
Сегодня, 16:31
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Alena_Zinovieva

Жителей Петербурга предупредили о ветре и дожде 19 февраля

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Днем температура воздуха поднимется до +5 градусов.

Во вторник, 19 февраля, в Петербурге ожидается облачная погода. Утром и днем в городе на Неве прогнозируют мокрый снег и дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Ожидается, что температура ночью опустится до минус 5 градусов. Днем она наоборот поднимется до плюс 5 градусов. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 м/с.

На дорогах образуется гололедица. Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Ранее мы писали, что два школьника решили испытать судьбу на тонком льду Невы.

Фото: pixabay.com

Теги: погода в спб, погода в спб 19 февраля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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