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Фото: два школьника решили испытать судьбу на тонком льду Невы
Сегодня, 13:59
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Alena_Zinovieva

Фото: два школьника решили испытать судьбу на тонком льду Невы

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Рискованных подростков пришлось останавливать спасателям.

Днем 18 февраля на тонком льду Невы, напротив тюрьмы "Кресты" заметили двух подростков. По версии очевидцев, школьники решили испытать покрытие реки на прочность, а себя на везение. В сети появились фотографии с места происшествия.

Рискованных подростков пришлось останавливать спасателям. Они выехали на тонкий лед на специальных лодках и потребовали вернуться на берег. Школьникам пришлось подчиниться и завершить опасную прогулку.

Ранее мы писали, что спасатели вызволили двух рыбаков из ледового плена на Финском заливе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: выход на лед, риск, спасатели, школьники вышли на лед
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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