Фото: два школьника решили испытать судьбу на тонком льду Невы

Рискованных подростков пришлось останавливать спасателям.

Днем 18 февраля на тонком льду Невы, напротив тюрьмы "Кресты" заметили двух подростков. По версии очевидцев, школьники решили испытать покрытие реки на прочность, а себя на везение. В сети появились фотографии с места происшествия.

Рискованных подростков пришлось останавливать спасателям. Они выехали на тонкий лед на специальных лодках и потребовали вернуться на берег. Школьникам пришлось подчиниться и завершить опасную прогулку.

Ранее мы писали, что спасатели вызволили двух рыбаков из ледового плена на Финском заливе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург