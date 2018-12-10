Спасатели вызволили двух рыбаков из ледового плена на Финском заливе

Любителей зимней рыбалки унесло на 300 метров от берега.

Утром 18 декабря в акватории Финского залива произошло ЧП. Два любителя зимней рыбалки оказались в ледовом плену. Сотрудникам поисково-спасательной службы пришлось выезжать на место происшествия, чтобы помочь мужчинам попасть на сушу. Об этом сообщает источник в экстренных службах.

Уточняется, что рыбаки не сразу заметили, что льдина, на которой они находились, отделилась от берега. От суши их отделяла большая промоина длиной примерно в 300 метров. Из ледового плена мужчин вызволили спасатели. Они взяли их на борт своей лодки и доставили в безопасное место. Никто в результате инцидента не пострадал.

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Видео: YouTube / Алексей Титов. Рыбалка - хобби для всех