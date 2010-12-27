Спасатели в Кировске вовремя успели потушить пожар в школе-интернате

В понедельник, 18 февраля, поздно ночью в одной из школ-интернатов города Кировска Ленинградской области произошло возгорание. К счастью, спасателям удалось вовремя потушить здание, сообщает сетевое издание "Маяк".
По свидетельствам очевидцев, на чердаке здания школы-интерната в городе Кировск случилось короткое замыкание. Прибывшим по тревожному сигналу спасателям удалось быстро устранить огонь и предотвратить начало большого пожара.
В настоящее время устанавливается есть ли пострадавшие.
Источник: сетевое издание "Маяк"
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