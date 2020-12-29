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В Петербурге в понедельник ожидаются снегопад и гололедица
Сегодня, 15:44
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге в понедельник ожидаются снегопад и гололедица

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Температура воздуха составит –6…–8 градусов.

В понедельник, 18 января, в Северной столице ожидается гололедица и снегопад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

В Петербурге ожидается до минус 8 градусов морозов. При этом в окрестностях города столбики термометров убегут к значению -18 градусов. Ветер будет дуть юго-западный до 3-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. 

Ранее мы сообщали о том, что верхушка башни "Лахта Центра" покрылась льдом.

Фото: Piter.TV , 78.mchs.gov

Теги: гололедица, мчс, погода, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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