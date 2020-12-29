В Петербурге в понедельник ожидаются снегопад и гололедица

Температура воздуха составит –6…–8 градусов.

В понедельник, 18 января, в Северной столице ожидается гололедица и снегопад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

В Петербурге ожидается до минус 8 градусов морозов. При этом в окрестностях города столбики термометров убегут к значению -18 градусов. Ветер будет дуть юго-западный до 3-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее мы сообщали о том, что верхушка башни "Лахта Центра" покрылась льдом.

Фото: Piter.TV , 78.mchs.gov