В Петербурге 170 школ оснастили современными лабораториями для учеников

Более 400 школ города получили новое оборудование для научных экспериментов.

Смольный сообщил, что в 170 школах города появились современные лаборатории, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. По его словам, это часть программы по обеспечению технологического лидерства страны.

Кроме того, более 400 школ получили оборудование для проведения учебных экспериментов. Закупки лабораторного оснащения начаты также для детских садов. В городе построено 40 детских технопарков и центров цифрового развития.

В новом учебном году в Петербурге откроется 600 пред-профессиональных классов. Также продолжается реализация проекта "Моя первая профессия", в рамках которого школьники получают первую специальность еще до выпуска.

Фото: Piter.TV