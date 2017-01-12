В Петербурге около 20 пассажиров не попали на рейсы до Сочи и Самары

В авиакомпании говорят, что они не успели на посадку.

Пассажиры авиакомпании Smartavia не смогли попасть на борты самолетов в Пулково, несмотря на вовремя пройденную регистрацию. 15 человек не пустили на рейс в Самару, около 5 человек — до Сочи, и кого-то — до Архангельска. Когда они подошли в воротам, представитель компании закрыл перед ними дверь. О ситуации рассказал "78.ru".

Туристы ждали объявления об окончании посадки, но так ее и не дождались. В авиакомпании прокомментировали случившееся.

Посадка на рейс Петербург-Сочи началась строго по плановому времени и закончилась на 7 минут позже из-за ожидания пассажиров, опаздывающих на данный рейс. Однако пять пассажиров этого рейса пришли к гейту вылета уже после завершения посадки. В случае с рейсом Петербург-Самара, процедура посадки началась на три минуты позже, но была продлена на пять минут по причине задержки и ожидания опаздывающих пассажиров. Однако 11 пассажиров этого рейса предъявили посадочные талоны уже после завершения посадки.

Пассажиров просят придерживаться выполнения всех предполетных процедур в соответствии с графиком, так как сейчас большой пассажиропоток. Также пассажиры жаловались на рейс до Архангельска, но про это направлении в компании ничего не сказали.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Пулково встретили первый рейс из Хургады водной аркой.

Фото: Piter.tv