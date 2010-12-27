При этом столбик термометра будет показывать плюсовую температуру.

В Петербурге 16 марта ожидается мокрый снег и сильный ветер. Об этом на официальном сайте сообщает ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Так, ветер будет достигать 7-12 м/с, а на дорогах ожидается гололедица.

При этом столбик термометра будет показывать плюсовую температуру. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, а днемгород прогреется до +5 градусов.

В ведомстве отметили, что автовладельцам необходимо быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

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