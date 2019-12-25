В Петербурге 15 природных заказников работают в особом режиме

Нарушение особого режима карается штрафом до 4 тысяч рублей.

На охраняемых природных территориях Петербурга действует особый режим. К ним относятся 15 заказников в 7 районах города. Во всех заповедниках запрещено рубить деревья, охотиться, ставить палатки, разводить костер. О правилах петербуржцам напомнили в комитете по природопользованию.

В заказниках действует особый режим охраны. В некоторых из них есть даже ограничения на выгул животных и купание в водоемах. Ознакомиться со всеми правилами пребывания на территории заказника лучше непосредственно перед поездкой.

Нарушение особого режима карается штрафом до 4 тысяч рублей. С 11 по 28 июня госинспекторы уже выписали 59 административных протоколов.

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