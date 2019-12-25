В Петербурге 155 школ и колледжей получат новое цифровое оборудование

Освоение цифровых технологий необходимо для комфортного образовательного процесса в новых условиях.

Губернатор Александр Беглов дал поручение продолжать практику проведения открытых онлайн уроков. В Петербурге будут усилять работу по внедрению в школах цифровой образовательной среды. Об этом 25-го августа сообщила пресс-служба Смольного.

Пандемия и ограничительные меры показали, что развитие цифровых технологий в образовании ― важно. Новый учебный год начнется в особых условиях, ограничения из-за коронавируса останутся. В связи с этим обучение должно быть комфортным.

В этом году 155 школ и колледжей получат оборудование для формирование цифровой среды, а в 2021 к ним присоединятся еще 443 учреждения. К начале этого учебного года 11 школ для детей с особыми образовательными потребностями были переоснащены. В 2020 году в городе открыты IT-клуб и детский технопарк "Кванториум", 3 центра цифрового образования "Инфинити" и Центр опережающей профессиональной подготовки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские школьники изучат блокчейн на уроках информатики.

Фото: gov.spb.ru