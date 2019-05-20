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Петербургские школьники изучат блокчейн на уроках информатики
Сегодня, 15:13
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Петербургские школьники изучат блокчейн на уроках информатики

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В школах города запускают новый проект по преподаванию этого предмета.

В петербургских школах начнется новый проект по преподаванию информатики: ученики смогут изучать блокчейн. Об этом 21 августа сообщил ректор ИТМО Владимир Васильев в ходе городской педагогической конференции.

Информатику преподадут несколькими блоками – от начального до продвинутого – и добавят дополнительное образование в самых популярных сейчас областях. Среди таких сфер, находящих наибольшее применение, значатся блокчейн, программирование, искусственный интеллект, машинное обучение. Отмечается, что участвовать в проекте смогут любые ученики, программа готова задействовать 20 тысяч ребят.

Учителя информатики пройдут соответствующее повышение квалификации в рамках проекта. 

Ранее мы писали, что петербургская школа Грота примет 370 детей в новом учебном году.

Фото: pixabay

Теги: блокчейн, информатика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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