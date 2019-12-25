В Петербурге 14 многодетных семей получат премии за заслуги в воспитании детей

Звание присуждается ежегодно уже на протяжении десяти лет.

В Петербурге 14 многодетных семей получат почетное звание "За заслуги в воспитании детей". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

I степень присуждается за воспитание 10 и более детей, II — за воспитание от 7 до 9 детей, III — 5 или 6 детей.

Максимальную премию в 100 тысяч рублей получит одна семья, 50 тысяч — три семьи, 25 тысяч —десять семей Петербурга.

Почетное звание было учреждено в 2011-м году. Отметим, что количество награждаемых ограничено законом. Ежегодно звание присваивает не более 14 семей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам на 100 лет будут выплачивать 25 тыс. рублей.

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