Петербуржцам на 100 лет будут выплачивать 25 тыс. рублей

По словам губернатора Петербурга, в городе растет число долгожителей.

Губернатор Петербурга поручил проработать вопрос с единовременными выплатами к юбилеям долгожителей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Планируется, что 90-летним гражданам будут выплачивать 15 тысяч рублей, 95-летним — 20 тысяч рублей, 100-летним — 25 тыс.

На данный момент в Северной столице проживает 350 человек старше 100 лет. Петербуржцев старше 90 лет — около 30 тысяч. Самому пожилому жителю города — 108 лет. Общее число пенсионеров — 1,6 млн человек.

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