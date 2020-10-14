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Петербуржцам на 100 лет будут выплачивать 25 тыс. рублей
Сегодня, 15:34
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nadezhda_sib

Петербуржцам на 100 лет будут выплачивать 25 тыс. рублей

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По словам губернатора Петербурга, в городе растет число долгожителей.

Губернатор Петербурга поручил проработать вопрос с единовременными выплатами к юбилеям долгожителей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Планируется, что 90-летним гражданам будут выплачивать 15 тысяч рублей, 95-летним — 20 тысяч рублей, 100-летним — 25 тыс. 

На данный момент в Северной столице проживает 350 человек старше 100 лет. Петербуржцев старше 90 лет — около 30 тысяч. Самому пожилому жителю города — 108 лет. Общее число пенсионеров — 1,6 млн человек. 

Ранее президент РФ поставил задачу повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году.

Ранее эксперт рассказала, почему пенсионеры ведутся на уловки мошенников.

Фото: pixabay.com

Теги: выплата, долгожители, пожилые люди
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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