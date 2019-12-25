Эксперт рассказала, почему пенсионеры ведутся на уловки мошенников

Злоумышленники воздействуют на эмоции, в таком случае здравое критическое мышление притупляется.

В последнее время мошенники всё чаще обманывают с помощью мобильного телефона и всемирной паутины. Ежедневно сотни людей становятся жертвами злоумышленников, и чаще всего - пенсионеры.

По словам магистра кибербезопаности по изучению человеческого фактора Светланы Брижак, мошенники придерживаются "социальной инженерии" (психологическое манипулирование людьми). Злоумышленники воздействуют на эмоции, в таком случае здравое критическое мышление притупляется.

Если звонит кто-то из банка, нужно сказать себе "стоп" и четко понять, что сотрудники банка не звонят, выдохнуть, и сказать: "Я сама перезвоню в банк", - рассказала эксперт "Невским новостям".

Как отмечает эксперт, пенсионеры мало информированы в интернет-пространстве. В связи с чем из раза в раз возникают случаи с обманом пожилых людей. Брижак считает необходимым рассказывать пенсионерам о том, как устроена всемирная сеть.

Каждый день пенсионеры становятся жертвами мошенников, переводя им сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей. Накануне в ГУ МВД по Красногвардейскому району обратилась пожилая женщина, которая стала жертвой злоумышленников. Об этом Невским Новостям рассказал источник в правоохранительных органах. Пенсионерка рассказала, что на её телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками "Сбербанка". Они сказали, что её сбережения пытаются похитить, а на её имя вовсе взят кредит. Мошенники предложили женщине перевести деньги на безопасный счет во избежание кражи. Пенсионерка перевела 1 300 000 рублей, не сразу поняв, что стала жертвой мошенников.

Ранее мы писали, что банковские мошенники начали использовать новую схему обмана россиян.

Фото: pixabay.com