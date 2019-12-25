В Петербурге 1465 медиков заразились COVID-19

Смерть от коронавируса сегодня официально подтверждена у четверых медиков.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что в Петербурге 1465 медиков заболели COVID-19 на работе. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Отмечается, что медики заболели COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. Известно, что пока в Петербурге среди медперсонала зафиксировано четыре летальных случая от коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Петербурге выявлено 8485 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди горожан.

Напомним, что после окончания майских праздников медики, работающие с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты. Врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей в месяц, средний и младший медперсонал и родители по 25 тысяч рублей. Врачи стационаров, работающих с больными COVID-19, назначена выплата в 80 тыс. рублей в месяц.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге утвердили второй пакет мер поддержки экономики на сумму в 9 млрд рублей.

Фото: комитет по здравоохранению СПб