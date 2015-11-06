В Петербурге 13 марта осадков не ожидается, воздух прогреется до +4 градусов

Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.

В Петербурге завтра, 13 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков в городе не прогнозируют. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Отмечается, что ночью температура воздуха составит -2…-4 градуса, а днем – от +2 до +4 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-7 метров в секунду.

В течение дня атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы сообшали, что новый автобус в Петербурге свяжет Калининский и Красногвардейский районы.

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