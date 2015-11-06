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В Петербурге 13 марта осадков не ожидается, воздух прогреется до +4 градусов
Сегодня, 16:27
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 13 марта осадков не ожидается, воздух прогреется до +4 градусов

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Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.

В Петербурге завтра, 13 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков в городе не прогнозируют. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Отмечается, что ночью температура воздуха составит -2…-4 градуса, а днем – от +2 до +4 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-7 метров в секунду.

В течение дня атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы сообшали, что новый автобус в Петербурге свяжет Калининский и Красногвардейский районы. 

Фото: pixabay 

Теги: весна, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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