Новый автобус в Петербурге свяжет Калининский и Красногвардейский районы

Он заменит маршрутки №95.

В Петербурге с 15 июля начнет ходить новый автобус №295. Он свяжет Калининский и Красногвардейский районы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Отмечается, что новый автобус заменит маршрутки №95. На новом маршруте задействованы будут 17 автобусов большого класса, вместимость которых составляет от 80 человек. Интервалы между автобусами составят 10-15 минут в будние дни и 14-18 минут в выходные и праздничные дни.

Начинать свой путь автобус №295 будет от Ладожского вокзала, а заканчивать – на станции метро "Гражданский проспект".

Ранее Piter.TV сообщал, что в Красносельском районе появится поликлиника бережливого типа.

Фото: Piter.TV